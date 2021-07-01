الأمن الفيدرالي يعتقل زعيم أحد التنظيمات الإرهابية بروسيا

ذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن عناصره تمكنوا في جمهورية تتارستان، من اعتقال رأس التنظيم الإقليمي، لتنظيم «حزب التحرير» الإرهابي الدولي. وذكرت المخابرات الروسية، أن المعتقل الذي لم تذكر اسمه، كان يعمل لتجنيد بعض المسلمين الروس في صفوف المسلحين الإرهابيين. وثبت للتحقيق، أن المعتقل كان ينشر «إيديولوجية إرهابية إسلامية متشددة، إلى جانب عدم التسامح مع الأديان الأخرى»، وعمل على جذب السكان المحليين إلى صفوف المتطرفين. وخلال عمليات التفتيش، تمت مصادرة مواد دعائية لتنظيم «حزب التحرير» الإرهابي الدولي، وأجهزة اتصال ووسائل حمل مواد إعلامية إلكترونية.



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