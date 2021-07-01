الرئيس المالي لمنظمة ترمب يستسلم للسلطات

استسلم ألين فايسلبيرج، كبير المسؤولين الماليين في منظمة ترمب منذ فترة طويلة، للسلطات اليوم، قبل مثوله المتوقع أمام المحكمة في أول لائحة اتهام جنائية في تحقيق استمر عامين في الممارسات التجارية في شركة دونالد ترمب.

وكان من المتوقع أن يعلن المدعون العامون في نيويورك عن لائحة اتهام الخميس تتهم فايسلبيرج وشركة ترمب التي تحمل الاسم نفسه بارتكاب جرائم ضريبية تتعلق بالمزايا الإضافية للموظفين. ويمكن للقضية المرفوعة ضد فايسلبيرج «الملازم المخلص لترمب» ووالده المطور العقاري، أن تمنح المدعين وسائل الضغط على المدير التنفيذي للتعاون، وإخبارهم بما يعرفه عن تعاملات ترمب التجارية.

وفي بيان، قال محاميا فايسلبيرج، ماري موليجان وبريان سكارلاتوس، إنه «ينوي الدفاع بالبراءة وسيقاوم هذه الاتهامات في المحكمة». وأصدرت منظمة ترمب بيانًا يدافع عن فايسلبرج، قائلاً إن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن يستخدم الموظف البالغ من العمر 48 عامًا باعتباره «بيدقًا في محاولة لإيذاء الرئيس السابق». وقالت إنه لا مصلحة الضرائب الأمريكية ولا أي محامي مقاطعة آخر سيفكر في توجيه مثل هذه التهم على مزايا الموظفين.