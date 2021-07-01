توقعات بترخيص لقاح جديد مضاد لكورونا في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقعت شركة ألمانية، اليوم الخميس، أن تصدر هيئة الأدوية الأوروبية تصريحا بالموافقة على تدوال لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال فرانتس-فيرنر هاس الرئيس التنفيذي لشركة "كيورفاك" للمستحضرات الدوائية "لقاحنا مناسب على نحو خاص بالنسبة للفئة العمرية بين 18 حتى 60 عاما، وقد تحدثنا مع الهيئة بشأن هذا الموضوع".

وأضاف هاس أن هناك اتجاها شديد الوضوح يفيد بوجود فعالية للقاح بين الفئات الأصغر عمرا.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج تحليل نهائي أظهرت أن لقاح كيورفاك فعال بنسبة 48% ضد مرض كوفيد-19 في جميع الشرائح العمرية.

وبحسب ما ذكرته الشركة مساء أمس الأربعاء، فإن فعالية اللقاح ضد هذا المرض في الشريحة العمرية بين 18 و60 عاما وصلت إلى 53% في أي مستوى من الشدة وإلى 77% في الحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضحت الشركة أن هذا اللقاح يقدم حماية كاملة لهذه الفئة العمرية من الاضطرار للعلاج في المستشفى أو من الموت بسبب هذا المرض.

من جانبها، أكدت الهيئة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، استمرار مراجعة البيانات الخاصة باللقاح، مشيرة إلى وجود " تعاون بناء للغاية" مع شركة "كيورفاك"، وقالت إنه لن يتم البت في خطوات لاحقة بخصوص لقاح "كيورفاك" إلا قبل الانتهاء من تحليل كل البيانات.