رغم التطعيم.. تحذيرات من تفشي كورونا في هذه القارة

ابوظبي - سيف اليزيد - رغم حملات التطعيم المكثفة التي تنظمها العديد من الدول، لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقد حدا هذا الأمر بمنظمة الصحة العالمية إلى التحذير من انتشار جديد للوباء في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية.

وأعلن الفرع الأوروبي للمنظمة، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي على خلفية تزايد انتشار المتحورة «دلتا» الأشد عدوى.وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19 تحميان كما يبدو من المتحورة «دلتا» لفيروس كورونا.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين».

ردا على سؤال حول القلق المرتبط بالمباريات الأخيرة لكأس أوروبا لكرة القدم فيما تتزايد الحالات في المدن المنظمة (لندن وباكو وسان بطرسبرغ)، دعت فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى تتبع المشجعين بشكل أفضل وليس فقط في الملاعب.

بعد عشرة أسابيع شهدت تراجعا متواصلا في الحالات، ارتفع الأسبوع الماضي عدد الإصابات بنسبة 10% في منطقة أوروبا التي تضم 53 دولة بسبب «تزايد الاختلاط والرحلات والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية».

وقال كلوغه: إن «هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطوّر بسرعة، نسخة متحوّرة مقلقة - هي المتحوّرة«دلتا»- وفي منطقة حيث لا يزال ملايين الأشخاص غير ملقحين رغم الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء».

وتوقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن تمثّل المتحوّرة «دلتا» الشديدة العدوى 90% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أغسطس المقبل.

من جهته، توقع الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن تصبح متحوّرة دلتا «مهيمنة» بحلول نهاية أغسطس في القارة العجوز.

وقال كلوغه: «لكن في أغسطس لن يكون سكان المنطقة مطعمين بالكامل»، مذكرا بأن 63% من الأوروبيين لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى.

من جهته، أكد مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة الأوروبية للأدوية ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحفي أن «المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا».

وحذرت كاثرين سمالوود، وهي مسؤولة أخرى في منظمة الصحة، من أن موجة جديدة «قد تحصل قبل الخريف».

وهذه المتحورة، التي رصدت في بادئ الأمر في الهند، تنتقل بسرعة 40 إلى 60% أكثر من المتحورة «ألفا» التي رصدت أولا في بريطانيا، بحسب الدراسات المتوافرة.

كذلك، أجمعت الدراسات على أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح لا يقدم سوى حماية محدودة من المتحورة «دلتا».

ودعت المنظمة إلى التيقظ في كل التجمعات الصيفية الكبيرة بشكل عام سواء في بطولة كأس أوروبا أم غيرها.

وسجّلت روسيا الخميس 672 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت الحكومة، في حصيلة قياسية للوفيات لثالث يوم على التوالي.

وتواجه البلاد تفشيا واسعا للوباء نجم عن انتشار متحورة «دلتا»، فيما حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء السكان على تلقي اللقاحات.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,949,567 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.