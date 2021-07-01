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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة داخل أجواء اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلن التحالف العربي في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للمليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية .

 

وأكد في بيان اليوم الخميس، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملاتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

 

وكان التحالف أعلن الأربعاء اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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