للسيطرة على العفن الأسود.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تنصح بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لحالات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة لتقليل خطر الإصابة بعدوى فطرية التي تسمى "العفن الأسود".



وقالت فوينوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "توجد هذه الخمائر والعفن بشكل شائع في البيئة، لكنها تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص المصابين بالسكري وبأمراض أخرى، والسرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة، وبالطبع، كوفيد-19 أيضا يضعف المناعة".

وأشارت المتحدثة إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح بالتقليل من الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية للحالات الخفيفة والمتوسطة، مع مراعاة أن الكورتيكوستيرويدات تساعد على إنقاذ حياة الناس فقط في الحالات الثقيلة للمرض.

وجرى توثيق عدة حالات للإصابة بفطر الغشاء المخاطي، والذي يعرف باسم "الفطر الأسود" في الكثير من دول العالم.

فطر الغشاء المخاطي هو مرض يهدد الحياة، ويصيب بعض مصابي كورونا، أو بعد التعافي من الفيروس وهو أحد المضاعفات التي تسببها العدوى الفطرية.

ويمكن أن يتطور المرض لدى الذين على اتصال بجراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق.

وأكبر خطر يمثله المرض على مرضى السكري، وكذلك الذين تنخفض مناعتهم بعد محاربة المرض، وعلى وجه الخصوص فيروس كورونا المستجد.