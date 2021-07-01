شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: الانتقال للمستوى الأصفر في مواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 في البحرين، أهمية مواصلة الالتزام في جميع مستويات "آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا" سواء الأخضر أو الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، منوهًا بأن الانتقال في المرحلة الحالية للمستوى الأصفر بدءًا من 2 يوليو 2021 مع فتح بعض القطاعات لا يعني أننا قد تغلبنا على الفيروس، محذرًا مما يسمى بـ"الأمان الكاذب" وتبعات الشعور بأن الوضع آمن وبالتالي العودة للتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بل على العكس من ذلك يجب أن تستمر عزيمة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ومواصلة الإقبال على التطعيمات بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.