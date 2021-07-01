شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوية الأوروبية" تتجه لاعتماد "لقاح كيورفاك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت شركة كيورفاك الألمانية للمستحضرات الدوائية أن تصدر هيئة الأدوية الأوروبية تصريحا بالموافقة على تدوال لقاحها المضاد لكورونا، رغم قلة نسبة فعاليته.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال الرئيس التنفيذي للشركة، فرانتس-فيرنر هاس، اليوم الخميس: "لقاحنا مناسب على نحو خاص بالنسبة للفئة العمرية بين 18 حتى 60 عاما، وقد تحدثنا مع الهيئة بشأن هذا الموضوع".

وأضاف هاس أن هناك اتجاها شديد الوضوح يفيد بوجود فعالية للقاح بين الفئات الأصغر عمرا.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج تحليل نهائي أظهرت أن لقاح كيورفاك فعال بنسبة 48% ضد مرض كوفيد19- في جميع الشرائح العمرية.

وبحسب ما ذكرته الشركة مساء أمس الأربعاء، فإن فعالية اللقاح ضد هذا المرض في الشريحة العمرية بين 18 و60 عاما وصلت إلى 53% في أي مستوى من الشدة وإلى 77% في الحالات المتوسطة والشديدة. وأوضحت الشركة أن هذا اللقاح يقدم حماية كاملة لهذه الفئة العمرية من الاضطرار للعلاج في المستشفى أو من الموت بسبب هذا المرض.