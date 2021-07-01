إشادة أممية بجهود المغرب في مجال الهجرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظيت سياسات المملكة المغربية، والجهود المتواصلة التي تبذلها في مجال الهجرة بإشادة أممية واضحة.

وفي هذا الصدد، أوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، سيلفيا لوبيز إيكرا، أن المغرب من بين البلدان الـ 15 الرائدة في تنفيذ مقررات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.



جاء ذلك في مداخلة لسيليفيا بكلمة لها خلال افتتاح سلسلة ورشات حول “سياسات الهجرة الإفريقية، حالة المغرب” التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بطنجة.

وقالت المتحدثة إن المغرب، من بين البلدان ال 15 الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، إلى جانب السينغال.

وشددت على أنه منذ عام 2013، وتحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، طورت المملكة رؤية لإدارة شؤون الهجرة بطريقة مهيكلة وطلائعية”.

وكشفت أن المغرب استقبل في ديسمبر / كانون الأول من عام 2018 المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وذكرت سيليفا لوبيز إيكرا بأن سياسة المغرب في مجال الهجرة تقوم على استراتيجيتين، ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج.

ودعت المسؤولة الأممية البلدان الإفريقية المشاركة في هذه الورشات إلى السير على منوال البلدان الرائدة في مجال تدبير شؤون الهجرة و الالتحاق بركبها.

وأوضحت أن هذا الانضمام سيمكنها من الحصول على الدعم الفعال لمنظمة الأمم المتحدة لوضع مخططات وطنية تروم تنفيذ مفتضيات الميثاق العالمي.

ونبهت إلى أن وجود شبكة من البلدان الإفريقية الرائدة، سيمكن من توحيد الأصوات لصياغة خطاب إيجابي حول الهجرة بإفريقيا يقوم على معطيات حقيقية.

وأشارت إلى أن التعاون بين البلدان الإفريقية يشكل أرضية خصبة للتطور والازدهار وأن الموارد البشرية لإفريقيا تشكل حجر الزاوية من أجل تنمية شاملة ومستدامة.

كما نوهت سيليفيا لوبيز إيكرا بأن “المملكة استوعبت هذا الأمر، واستقبلت، بروح من التعاون متعدد الأطراف والتضامن وتشجيع التعاون جنوب – جنوب بإفريقيا، منذ ديسمبر / كانون الأول الماضي، المرصد الإفريقي للهجرة، التابع للاتحاد الإفريقي، كما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضطلع بدور رائد داخل الاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة”.