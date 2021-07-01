طيران الإمارات يوقع مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع "ترافلبورت" الشركة العاملة في مجال السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت طيران الإمارات، الخميس، مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع "ترافلبورت" الشركة العاملة في مجال السفر، بهدف إعادة ابتكار حلول السفر.



وتهدف الاتفاقية التجارية الأولى إلى إعفاء وكالات السفر التابعة لترافلبورت من الرسوم الإضافية للناقلات الجوية على الحجوزات عبر أنظمة التوزيع العالمية التي سيتم طرحها اعتبارا من اليوم 1 يوليو/تموز.

وأعلن الطرفان عن اتفاقية جديدة طويلة الأجل لاعتماد قدرات التوزيع الجديدة في طيران الإمارات عبر منصة الجيل التالي لترافلبورت "ترافلبورت بلاس" وتمديد اتفاقية تكنولوجيا المعلومات القائمة.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات إن توقيع اتفاقيات رئيسة مع ترافلبورت من شأنها الارتقاء بشراكتنا الممتدة لعقود إلى المستوى التالي وستساهم هذه الاتفاقيات مدعومة بالإطلاق الأخير لترافلبورت بلاس في ترسيخ مكانة طيران الإمارات كالخيار الأول للمسافرين الذين يرغبون في الحصول على عروض مخصصة للغاية والسفر إلى أفضل الوجهات حول العالم.

وأضاف إن طيران الإمارات وترافلبورت ستواصلان العمل معا في المستقبل على مزيد من حلول السفر التي ستوفر لشركائنا في مجتمع السفر خدمات أفضل.

وتتم اعتبارا من اليوم ترقية شبكة ترافلبورت العالمية لشركاء وكالات السفر تلقائيا إلى قناة مخصصة تتيح الوصول إلى المحتوى دون تكلفة إضافية.

وتستمر الوكالات أيضا في الاستفادة من تجربة غنية بالرسوم البيانية عند البحث أو الحجز مع طيران الإمارات بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مزيد من العروض وذلك بفضل التمديد طويل الأجل لاتفاقية الناقلة القائمة حاليا والتي تتيح استخدام أداة المحتوى الغني والعلامة التجارية لشركة ترافلبورت.

وستتمكن كجزء أيضا من الاتفاقية الوكالات التابعة لترافلبورت من الوصول السهل إلى محتوى وخدمات قدرات التوزيع الجديدة لطيران الإمارات عبر "ترافلبورت سمارت بوينت" وواجهة برمجة تطبيقات "رست فول" و"جيسون" بمجرد توقيع الوكالات اتفاقيات قدرات توزيع جديدة مع الطرفين.

وتواصل طيران الإمارات وترافلبورت تطوير الحل التقني لقدرات التوزيع الجديدة لوكالات السفر في جميع أنحاء العالم وهما الآن في طور تطوير ميزات ووظائف متطورة سيتم طرحها تدريجيا عند الانتهاء منها.

كما ستواصل ترافلبورت تزويد طيران الإمارات بتقنياتها في مجال التسعير وشراء تذاكر السفر وإعادة الحجز لدعم الناقلة في تقديم خيارات شراء وإعادة حجز المتقدمة ضمن قنوات المبيعات الخاصة بها بما في ذلك قناة قدرات التوزيع الجديدة وemirates.com.

وبدوره قال جيسون كلارك الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية "ترافيل بارتنرز" في ترافلبورت، إن هذه الاتفاقيات تؤكد إصرار ترافلبورت وطيران الإمارات على إعادة ابتكار حلول السفر ودفع الحدود ومن خلال رؤية مشتركة للمستقبل سيستمر تعاوننا الطويل الأمد في التطور يوما بعد يوم وتتطلع معا إلى توفير أفضل العروض والتجارب للمسافرين هذا الصيف.