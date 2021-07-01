شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جماعية لأعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسى بحزب الحركة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسى المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية باستقالتهم من الحزب، وذلك لما يشهده الحزب من سياسات تخالف قيم وقواعد العمل السياسى وتضر بالوطن، وما شهده خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة يربأون أن يكونون جزء من كيان يدعمها.

ووجه أعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسى المركزية رسالة لقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية، قائلين:" لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة والمقحفة التى لا تعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض بل تعكس شي واحد وهو حبكم للسلطة والأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير، وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب".