شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة وانتشار النشاط بالمنطقة.. اعرف ضوابط تحديد رسوم تراخيص المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 2019 معايير من شأنها تحديد رسوم إصدار تراخيص المحال العامة، وفيما يلى نستعرض هذه المعايير.

تختص اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى القانون وفقًا للمعايير الآتية:

- نوع النشاط.

– موقع المحل العامة ومساحته.

– مدى انتشار النشاط فى المنطقة وعدد المحلات بها.

– عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة التنفيذية، ينشأ بالمركز المختص سجل إلكترونى أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتى:

- استلام الطلب من ذوى الشأن، وتسليم مقدمه فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.

– إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التى قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.

– إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأى وسيلة من وسائل الإخطار، بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً.

– إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمجال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.

– إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات.