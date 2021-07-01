القوات الأمنية الروسية تحبط مخططا إرهابيا لتنفيذ هجمات في موسكو

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

تمكنت القوات الأمنية الروسية من احباط مخطط إرهابي والقبض على عنصرين ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي خططا لتنفيذ هجمات تستهدف العاصمة موسكو ومقاطعة استراخان جنوبي روسيا.



وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له اليوم أن " قواته وبعد عمليات بحث وتحري تمكنت من القاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الروسية، وهما من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية في موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، حيث قام الارهابي المتواجد في مقاطعة أستراخان باللجوء إلى السلاح لمقاومة محاولة إلقاء القبض عليه، وتم تحييده بالنيران من قبل عناصر الأمن، فيما تم احتجاز المتهم الثاني في موسكو دون وقوع حوادث أو إصابات بين عناصر الأمن والمدنيين خلال العملية".

واضاف البيان انه تم خلال عمليات الاعتقال والتفتيش ضبط أسلحة نارية آلية وذخيرة منها قنبلة يدوية إضافة إلى وسائل اتصال وتقارير وكتب متطرفة.