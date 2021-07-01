خلال أيام.. أمريكا تبدأ شحن جرعات لقاحات كورونا لأفريقيا

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلن مبعوث خاص تابع للاتحاد الأفريقي، الخميس، أن الولايات المتحدة ستبدأ إرسال الشحنة الأولى من لقاحات كورونا التي تبرعت بها لأفريقيا بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو/حزيران أنها ستتبرع بنحو 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى البلدان المئة الأقل دخلاً في العالم، وأنها لن تطلب شيئاً مقابل هذه الجرعات.

وقال المبعوث سترايف ماسيوا في إفادة صحفية عبر الإنترنت للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض إن الجرعات معظمها من لقاح "فايزر"، فضلاً عن جرعات قليلة من لقاح "جونسون آند جونسون".

وأضاف "نبدأ شحن التبرعات الأمريكية بحلول مطلع الأسبوع، لذلك ستبدأ بعض البلدان استلام شحنات جونسون اند جونسون في الأسبوع المقبل وستتسلم بلدان أخرى شحنات فايزر. لن يتسلم أي بلد اللقاحين".

وماسيوا مشارك في الصندوق الأفريقي للقاحات الذي يساهم في تنسيق وتوزيع اللقاحات التي تتبرع بها الولايات المتحدة.

وقال جون نكنجاسونج مدير المراكز الأفريقية خلال الاجتماع نفسه إن أفريقيا تتخلف عن بقية أنحاء العالم في تطعيم السكان إذ لم يتلق سوى واحد بالمئة فقط جرعة التطعيم كاملة.

وأضاف أن أفريقيا تسعى لتطعيم السكان بنحو 800 مليون جرعة بحلول ديسمبر كانون الأول المقبل، لكنها لم تتلق سوى 65 مليون جرعة حتى الآن.