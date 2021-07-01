وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل حالتي وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و117 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.2%، ونسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود ثمانية مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.