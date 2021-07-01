محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلنت روسيا تسجيل 672 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس، في أكبر حصيلة يومية مؤكدة للوفيات منذ بداية الجائحة، وسط تزايد للحالات تعزوه السلطات إلى سلالة دلتا.



وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضا تسجيل 23543 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 7597 في موسكو.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و538142 منذ بداية الجائحة.