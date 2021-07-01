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فلسطين .. 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاتين، و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و117 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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