شكرا لقرائتكم خبر عن "آركو" و"المينا" يبحثان الاستعداد والتنبؤ بالكوارث في الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينا" في لقاء -عن بعد- أمس , تعزيز الشراكة لدعم المركز العربي للاستعداد للكوارث في المنظمة العربية لتمكينه من رصد الكوارث في المنطقة العربية قبل وقوعها لتخفيف تداعياتها؛ واتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة للتعاون بينهما.

وأكد أمين المنظمة الدكتور صالح التويجري , تكامل العمل الذي تقدمه المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومكتب الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ متطلعًا للمزيد من التعاضد وبناء شراكات لخدمة العمل الإنساني في الإقليم؛ مبينًا أن المركز العربي يعمل على تأمين المعلومات الخاصة بالاستعداد للكوارث وتبليغ الجمعيات الوطنية بها.

من جهته ثمّن المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حسام الشرقاوي التطور والمجهود الرائع في المركز العربي للاستعداد للكوارث.

فيما نوه مستشار الأمين العام للمنظمة للشؤون الإنسانية إبراهيم عثمان على أن المركز العربي للاستعداد للكوارث يحتاج إلى تعاون الاتحاد الدولي معه في مجال التدريب المشترك والتنبؤ والاستعداد للكوارث؛ موضحًا أن تجربة إنشاء المركز في جمعية الهلال الأحمر السوداني يمكن أن تكون بداية لمساعدة بقية الجمعيات الوطنية بإقامة مراكز شبيهة.

واتفق الطرفان على وضع خطة شراكة تعاونية مبرمجة زمنيًا بينهما لتحديد أطر وبرامج التعاون؛ والعمل على وضع تصور لتنمية الموارد.