إيران تقيّد دخول مفتشي الأمم المتحدة لمفاعل "نطنز" النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وكالة "رويترز"، الخميس، أن إيران قيدت وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أن إيران تقيد وصول المفتشين النوويين إلى منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعة بمخاوف أمنية، بعد ما قالت إنه هجوم شنته إسرائيل على الموقع في أبريل/نيسان.

وذكر دبلوماسيون أن الخلاف، الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، في طريقه للحل لكنه أثار التوترات مع الغرب مع تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تعرضت إيران إلى ضربة قاصمة إثر تدمير شبكة الكهرباء داخل منشأة نطنز، إذ بات المفاعل الذي يعد عصبا نوويا لطهران يحتاج شهورا لتشغيله.

وبينما قالت إيران إنه هجوم سيبراني تحدثت تقارير حول زرع عبوات ناسفة تم تهريبها داخل المنشأة وتفجيرها عن بعد.



وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية الذي فرض قيودا على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.



ومحادثات فيينا التي بدأت في أبريل/نيسان متوقفة الآن، وكان من المتوقع أن تستأنف في أوائل يوليو/تموز.

وقال دبلوماسيون من الطرفين إن خلافات كبيرة ما زالت قائمة، ويريد كل طرف أن يقدم الآخر تنازلات أكبر قبل استئناف المحادثات.