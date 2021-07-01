الخارجية الروسية تستدعي سفير تشيكيا بموسكو فيتوزسلاف بيفونكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

استدعت الخارجية الروسية اليوم الخميس سفير تشيكيا بموسكو فيتوزسلاف بيفونكا، على خلفية تصريحات جديدة صدرت عن براغ حول قضية الانفجارات بمستودع الأسلحة في بلدة فربيتيسي عام 2014.



وقبل أيام طالبت الخارجية التشيكية روسيا بدفع نحو 25.5 مليون يورو تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها التفجيرات في فربيتيتسي، والتي اتهمت براغ الاستخبارات الروسية بالوقوف وراءها، إضافة إلى رفع تشيكيا عن القائمة الروسية للدول غير الودية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "حكمنا بسيط، لقد تخبطت براغ في رواياتها، وتخبطت في مصالحها الخاصة، لأن الأمر لا علاقة له بالمصالح الوطنية".

وأضافت: "لقد تحولت براغ إلى وضع الأساطير والترويج لأوهامها الخاصة، التي تدعي أنها حقائق. بالطبع نعتبر اقتراحات الجانب التشيكي لمناقشة مطالبها أمرا غير مقبول".

ولفتت زاخاروفا إلى انعدام النظرة الموحدة داخل القيادة التشيكية نفسها لتقييم وتفسير ما حدث في فربيتيتسي.