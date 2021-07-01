شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل حالتي وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و117 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.2%، ونسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود ثمانية مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.