شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا.. تسجيل 672 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا تسجيل 672 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس، في أكبر حصيلة يومية مؤكدة للوفيات منذ بداية الجائحة، وسط تزايد للحالات تعزوه السلطات إلى سلالة دلتا.



وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضا تسجيل 23543 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 7597 في موسكو.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و538142 منذ بداية الجائحة.