عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد أيام من تسجيل درجات حرارة قياسية، تم إجلاء سكان بلدة ليتون الكندية، بعدما اندلعت النيران فجأة في البلدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.



وذكرت شبكة "سي بي سي" أن عمدة البلدة جان بولديرمان أمر بإجلاء سكان البلدة الواقعة في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا، الأربعاء.

وقال بولديرمان " الوضع صعب، البلدة كلها مشتعلة"، مضيفا" لقد استغرق الأمر 15 دقيقة من رؤية أول آثار للدخان إلى امتداد الحريق في كل مكان فجأة".

وقد سجلت بلدة ليتون خلال الأيام الثلاثة الماضية درجات حرارة قياسية، حيث بلغت درجات الحرارة 94.6 درجة مئوية، الثلاثاء، وفقا لهيئة الأرصاد، فيما تعد أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في كندا على الإطلاق.

وأشارت شبكة "سي بي آس" إلى أن الكثير من سكان البلدة، الواقعة على بعد 260 كيلومترا شمال شرق فانكوفر، اضطروا لترك متعلقاتهم أثناء فرارهم من النيران.

وقد أسفرت موجة الحر الشديدة، التي ضربت غرب كندا على مدار الأيام الماضية، عن وقوع مئات حالات الوفاة. وسجلت السلطات في بريتش كولومبيا 486 حالة وفاة مفاجئة في الفترة من الجمعة الماضية حتى الأربعاء.