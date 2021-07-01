شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء النواب والشيوخ بالتنسيقية يشاركون فى احتفالية 30 يونيو بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يتضمن كلًا من النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، في احتفالية أقامتها محافظة الغربية بمناسبة مرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ونائب المحافظ المهندس أحمد عطا، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وكان قد شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل كورال أطفال مصر الذي أحياه المايسترو سليم سحاب وبمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم، وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وأقيم الحفل في الحديقة الأمامية بقصر البارون.

وضم وفد التنسيقية النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب طارق الخولي والنائب أحمد فتحي أعضاء مجلس النواب والنائب محمد عزمي والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية عمر مرزبان ومحي النواوي وناريمان خالد ومصطفي الشهابي وأنور أحمد.