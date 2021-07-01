تبدأ الاثنين المقبل.. تعليم الجيزة تحدد أماكن تقديم اعتذارات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، عن بدء قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين بدء من يوم الاثنين المقبل الموافق 5 يوليو وحتى الأربعاء 7 يوليو 2021.

وقرر مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تقسيم الإدارات التعليمية، على 3 مدارس وهم:-

أولاُ مدرسة السعيدية الثانوية بنين وتشمل 7 إدارات تعليمية وهم ( ديوان المديرية - الدقي - الحوامدية - العمرانية - الوراق - العياط - بولاق الدكرور).

ثانيا مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد ابراهيم الاعدادية بنين "الجيزة الإعدادية سابقًا" والتى تشمل 7 إدارات تعليمية وهم (العجوزة - الهرم - الشيخ زايد - البدرشين - اطفيح - منشأة القناطر - الواحات ).

ثالثا مدرسة الجيزة الإعدادية بنات والتي تشمل 7 إدارات تعليمية وهم (شمال الجيزة - جنوب الجيزة- أوسيم - أبو النمرس - 6 اكتوبر- كرداسة - الصف ).

وشدد الجيار، على اتباع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة للجميع.