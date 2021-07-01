20 مليار دولار حصيلة مصر من 5 مصادر للنقد الأجنبي في 3 أشهر (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن حصيلة مصر من 5 مصادر للنقد الأجنبي شهدت ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.2% وبقيمة 430 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب أرقام البنك المركزي والتي حللها الخليج 365، جمعت مصر نحو 19.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري من 5 مصادر للنقد الأجنبي تتضمن تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل نحو 19.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن فقدت نحو 12.7 مليار دولار في العام الماضي من تدفقات المصادر الخمسة مقارنة بما كانت عليه هذه التدفقات في عام 2019 بنسبة تراجع 15.2%، لتسجل نحو 70.6 مليار دولار مقابل نحو 83.2 مليار دولار في عام 2019.

وتزامن ذلك مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد التي بدأت في الظهور بقوة في مارس 2020، وكان لها تأثيرها الملحوظ على القطاع الخارجي المصري خاصة قطاع السياحة والطيران مع توقف الرحلات لفترات كبيرة من العام على مستوى مختلف دول العالم.

ولجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي وإصدار سندات في الأسواق الدولية من أجل تغطية الفجوة الناتجة عن هذه التداعيات، بالإضافة إلى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي في ذروة الأزمة، بالإضافة إلى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى التحسن الملحوظ في النصف الثاني من العام الماضي.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور تدفقات النقد الأجنبي لمصر من المصادر الخمسة خلال الربع الأول من عام 2021 بشكل تفصيلي مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.