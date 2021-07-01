إجراءات صارمة في هذه الدولة الآسيوية لوقف تفشي كورونا

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رغم تراجع فيروس كورونا المستجد بصفة امة في العالم، ماتزال بعض الدول تشهد بعض زيادة في الإصابات اليومية المسجلة، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تفشي المرض.

في إندونيسيا، قال الرئيس جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إن بلاده ستطبق إجراءات استثنائية حتى 20 يوليو الجاري بهدف احتواء زيادة مطردة في الإصابات بالفيروس.وشهدت إندونيسيا، رابع أكثر دول العالم سكانا، زيادة كبيرة في الإصابات في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي دفع خبراء الصحة إلى التحذير من أن يتدهور الوضع.

وقال الرئيس، لدى إعلانه الإجراءات الجديدة «بتعاوننا جميعا ورحمة ربنا، أثق أننا سنقدر على احتواء عدوى كوفيد-19 والحفاظ على حياة الناس سريعاً».

تهدف الإجراءات، التي سيبدأ العمل بها يوم السبت، إلى خفض حالات الإصابة اليومية بمقدار النصف إلى أقل من عشرة آلاف حالة. وتشمل الإجراءات تشديد القيود على التنقلات وعلى السفر الجوي، وحظر تناول الطعام داخل المطاعم، وإغلاق أماكن العمل غير الضرورية.

وسجلت إندونيسيا، أعداد إصابات يومية قياسية في سبعة من الأحد عشر يوما الماضية ومنها اليوم الخميس الذي شهد 24836 حالة إصابة جديدة، و504 وفيات.

وبلغ إجمالي الحالات في إندونيسيا 2.2 مليون إصابة، وهو من أعلى الأرقام في آسيا، و58995 وفاة.

وتعهد وزير الصحة بودي جونادي صادقين بتعزيز فحوص الكشف عن كورونا، وقال إن أستراليا تبرعت بمبلغ 77 مليون دولار أسترالي (57.7 مليون دولار أميركي) للمساعدة في شراء اللقاحات.