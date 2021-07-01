روسيا تسجل 23543 إصابة جديدة بـ «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 23543 إصابة جديدة و672 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعاً لكلا المؤشرين، مقارنة مع معدلات أمس 21042 إصابة و669 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات، يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» خمسة ملايين و538 ألفاً و142 إصابة، منها 135 ألفاً و886 حالة وفاة، وتماثل 16928 شخصاً للشفاء ليبلغ عدد المتعافين خمسة ملايين و17 ألفاً و321 شخصاً.