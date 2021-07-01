كورونا ينذر بـ “تسونامي الموت” في بلوشستان الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلن مسؤولو وزارة الصحة عن وجود فريق “إنقاذ سريع” في زاهدان، عاصمة محافظة بلوشستان الإيرانية، لوضع إجراءات عملية تحد من الانتشار الفظيع لفيرو سكورونا، حسبنا نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

وعلى الصعيد نفسه وصف مسؤولو محافظة هرمزكان حالة تفشي كورونا في المحافظة بأنها “حرجة للغاية”.

وأكد حميد سوري، رئيس اللجنة الوطنية للإنقاذ السريع لفيروس كورونا بوزارة الصحة، اليوم الخميس الأول من يوليو (تموز)، أن فريق الإنقاذ السريع التابع لوزارة الصحة موجود في محافظة بلوشستان.

وأشار إلى وجود فيروسات متحولة جديدة، مؤكدا أن عدم مراعاة الإرشادات الصحية تسبب في تضاعف الإصابة بفيروس كورونا، 3 مرات، في المحافظة.

وأوضح حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، اليوم الخميس، أنه في الموجة الجديدة، تضاعف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلوشستان، من 3 إلى 4 أضعاف، مضيفًا أن السبب الرئيسي للأزمة هو “سوء الإدارة”.

وفي إشارة إلى التنبؤات حول خطر دخول فيروس دلتا إلى شرق إيران ومن هناك إلى البلاد بأكملها، قال لـ”خبر أونلاين”: “لقد حذرت الرئيس في رسالة وطلبت منه إغلاق الحدود”، مطالبا بإغلاق المحافظة لمدة أسبوع.

من جهة أخرى، قال نائب وزير الصحة إيرج حريريشي خلال زيارته إلى زاهدان، اليوم الخميس، إن عدد الإحالات إلى العيادات الخارجية والحجز في مستشفيات بلوشستان تجاوز المعدل الوطني.

وأشار إلى وصول فيروسات متحورة إلى المحافظة، وكذلك تنظيم التجمعات في الأيام التي سبقت الانتخابات، ساعدت على زيادة انتشار فيروس كورونا في بلوشستان.

كما ذكرت صحيفة “إيران” أن جميع الأسرة في مستشفيات المحافظة ممتلئة.

وقال النائب عن تشابهار، معين الدين سعيدي، أمس الأربعاء، إن معدل الحجز اليومي في مستشفيات بلوشستان وصل إلى 1000 شخص وأن “كارثة إنسانية” تحدث.

وشدد على أن مسؤولي وزارة الصحة “ينبغي أن يتحملوا مسؤولية تطعيم المواطنين، بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين والهروب إلى الأمام”.