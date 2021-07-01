طهران تقيد دخول المفتشين لمحطة تخصيب اليورانيوم في نطنز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 4:37 مساءً

قال دبلوماسيون إن إيران تقيد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعة بمخاوف أمنية بعد ما قالت إنه هجوم شنته إسرائيل على الموقع في أبريل نيسان.

وذكر دبلوماسيون أن الخلاف، الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، في طريقه للحل لكنه أثار التوترات مع الغرب مع تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.