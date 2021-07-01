صندوق احتياطي الأجيال القادمة في الكويت يحقق نجاحاً هو “الأفضل في تاريخه”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 4:53 مساءً

أعلنت الكويت عن نجاح صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تحقيق أفضل أداء في تاريخه.

حيث أعلن وزير مالية الكويت خليفة حمادة أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة “كان الأفضل في تاريخه” وحقق نسبة نمو بلغت 33 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وقال الوزير في بيان نشره حساب وزارة المالية على “تويتر” إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة تفوق على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها.

وأضاف: “فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق”.