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القوات العراقية تعتقل أربعة متسللين سوريين عبر الشريط الحدودي بين البلدين غربي محافظة نينوى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

اعتقلت القوات العراقية، أربعة متسللين سوريين من عائلة واحدة عبر الشريط الحدودي بين البلدين غربي محافظة نينوى.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحافي اليوم الخميس، إن قوات استخبارية بوزارة الدفاع العراقية في قيادة عمليات غربي نينوى تمكنت وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية من رصد تحرك مجموعة من الأشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في محاولة لاجتياز الشريط  الحدودي المشترك وتم اعتقالهم.

 

وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من عائلة واحدة ويحملون الجنسية السورية وتم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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