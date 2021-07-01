العاهل الأردني يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل يشارك خلالها في ملتقى إقتصادي

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل يشارك خلالها في ملتقى إقتصادي، حسب بيان للديوان الملكي.



وقال الديوان الملكي إن العاهل الأردني غادر المملكة الخميس ترافقه الملكة رانيا متوجهاً إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل تتخللها زيارة خاصة.

وقبيل زيارة واشنطن سيشارك ملك الأردن في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) الجاري في ملتقى اقتصادي بمدينة صن فالي في ولاية أيداهو، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية، بحسب البيان.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى عمان ولقائه العاهل الأردني.

وشدد الوزير الأمريكي خلال زيارته على عزم واشنطن على "إعادة بناء" العلاقة مع الفلسطينيين.

كذلك جدد تأييد بلاده "لحل الدولتين" إسرائيلية وفلسطينية، مخالفا بذلك موقف الإدارة الأمريكية السابقة.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابع من أبريل (نيسان) عن دعمه للأردن خلال اتصال هاتفي مع الملك عبدالله، وذلك بعد أربعة ايام على ازمة غير مسبوقة اتُّهم فيها ولي العهد السابق الامير حمزة وأشخاصا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره".