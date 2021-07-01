أمريكا تشكر الإمارات على الجهود التي بذلتها لوقف إطلاق النار وتعزيز الحل السياسي للصراع في إقليم تجراي

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية شكرا لدولة الإمارات على الجهود التي بذلتها لوقف إطلاق النار وتعزيز الحل السياسي للصراع في إقليم تجراي الإثيوبي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في وقف إطلاق النار، وتعزيز الحل السياسي للصراع في منطقة تجراي الإثيوبية.

كما تطرق الاتصال إلى أهمية تقديم المساعدات إلى السكان في منطقة تجراي الذين يعانون من ظروف الحياة الصعبة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.