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وكالة الدواء الأوروبية توضح بشأن فاعلية جرعتين من لقاحين مختلفين ضد متحور 'دلتا'

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بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤول في وكالة الدواء الأوروبية، أن اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي المضادة لـ"كوفيد 19"، أثبتت فعاليتها ضد متحور "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند.
وقال رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية، ماركو كافاليري، "يبدو أن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع السلالات، بما في ذلك متغير دلتا".

وأضاف أن "بيانات جمعت من إسبانيا وألمانيا، أظهرت أن إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين عملية ناجحة، ولكن لا يمكن تقديم توصية باعتماد تلك الاستراتيجية إلى الآن".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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