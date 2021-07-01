مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الكعبي

وافاد بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، بأن "الكعبي افتتح اعمال الجلسة الثالثة بحضور 212 نائبا".

ويتضمن جدول اعمال الجلسة 10 فقرات ابرزها، التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف العراقي، اضافة الى التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية.