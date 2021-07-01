دولة الإمارات تقدم 15,3 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 81,142 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 15,362,342 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 155.33 جرعة لكل 100 شخص.

بحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.