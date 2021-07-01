شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تحذر من بركان «تال» وتحث السكان على الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الفلبين مستوى التأهب لبركان تال جنوب مانيلا، محذرة من ثوران البركان، مع حث السكان في المناطق المحيطة

بالبركان على المغادرة .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل القول إنه تم رفع حالة التأهب لبركان تال إلى المستوى 3 على

مقياس من خمسة مستويات بعد أن أطلق أبخرة وشظايا بارتفاع كيلومتر اليوم الخميس.

وأضافت أن الحمم البركانية عند الفوهة الرئيسية "قد تؤدي إلى مزيد من الانفجارات اللاحقة".

كما أوصت الوكالة بإخلاء القرى القريبة من البركان "بسبب المخاطر المحتملة للحمم البركانية والتسونامي البركاني".

كان بركان تال قد ثار العام الماضي، ما أجبر الآلاف على الفرار وتسبب في وصول الغبار البركاني إلى مانيلا.