شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفتح منافذها للمواطنين وأقربائهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتيية اليوم الخميس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة ال 12 ظهرا حتى الساعة ال 12 من منتصف الليل من كل يوم للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين۔

وقالت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه مع انطلاق العمل في قرار السماح بعبور المواطنين يتوجب على الجميع ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية

وكان مجلس الوزراء تدرس يوم الاثنين الماضي خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر السماح

للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية وذلك اعتبارا من يوم أمس الأول الثلاثاء.