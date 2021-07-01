شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تبدأ جرعات تنشيطية مع تزايد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية موسكو إن عيادات طبية بالمدينة ستبدأ اليوم الخميس في تقديم جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 في إطار جهود حثيثة يبذلها المسؤولون الروس لاحتواء ارتفاع في الإصابات يرجعونه لسلالة دلتا شديدة العدوى.

ونقلت وكالات الأنباء عن وزارة الصحة قولها أمس الأربعاء إن التطعيم بالجرعة التنشيطية سيبدأ في الأول من يوليو تموز مما يجعل روسيا من أوائل الدول على مستوى العالم التي تبدأ حملة لتطعيم من سبق حقنهم باللقاح بجرعة تنشيطية.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن إعادة التطعيم متاح بأي من اللقاحات الروسية الأربعة لكن لقاح (سبوتنيك في) الرئيسي ولقاح سبوتنيك لايت المؤلف من مكون واحد سيتوافران في ثماني عيادات بالمدينة.

وذكرت وكالات الأنباء أن وزارة الصحة أصدرت أمس الأربعاء لوائح جديدة توصي رسميا بإعادة التطعي