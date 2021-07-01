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موسكو تبدأ جرعات تنشيطية مع تزايد كورونا

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية موسكو إن عيادات طبية بالمدينة ستبدأ اليوم الخميس في تقديم جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 في إطار جهود حثيثة يبذلها المسؤولون الروس لاحتواء ارتفاع في الإصابات يرجعونه لسلالة دلتا شديدة العدوى.

ونقلت وكالات الأنباء عن وزارة الصحة قولها أمس الأربعاء إن التطعيم بالجرعة التنشيطية سيبدأ في الأول من يوليو تموز مما يجعل روسيا من أوائل الدول على مستوى العالم التي تبدأ حملة لتطعيم من سبق حقنهم باللقاح بجرعة تنشيطية.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن إعادة التطعيم متاح بأي من اللقاحات الروسية الأربعة لكن لقاح (سبوتنيك في) الرئيسي ولقاح سبوتنيك لايت المؤلف من مكون واحد سيتوافران في ثماني عيادات بالمدينة.

وذكرت وكالات الأنباء أن وزارة الصحة أصدرت أمس الأربعاء لوائح جديدة توصي رسميا بإعادة التطعي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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