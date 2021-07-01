شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر

الرئيسي الصيني .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 91792 حالة، بينهم 438 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 86718 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636حالة.

وتم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.