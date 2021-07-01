العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الطيران العربي

وقال الصحاف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "العراق فاز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الطيران العربي".

واضاف ان "ذلك جاء بتوجيه وزير الخارجية ومتابعة الدوائر الاختصاص في مركز الوزارة وسلطة الطيران المدني وبالتنسيق مع سفارات جمهورية العراق في العالم".

