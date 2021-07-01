زوج الفنانة هالة صدقي يثير الجدل برسالة الى اولاده عن امهم الحقيقية

وقال سامي عبر حسابه الشخصي "فيسبوك": "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـdna، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقي تلقت في وقت سابق إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث أفادت "بأن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف".