ارهابي ينتمي لـ'الحسبة' في قبضة شرطة نينوى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على احد عناصر ما يسمى بالحسبة الإرهابية في قبضة شرطة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال تعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على الارهابي (ف م ج ع) والذي كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



وأضاف البيان، ان "الارهابي تم القبض عليه في منطقة (شقق الحدباء) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".