مقاتلة بلجيكية تصطدم بمبنى في هولندا.. وحيلة ذكية لقائدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اصطدمت مقاتلة بلجيكية بمبنى في مطار عسكري في هولندا، قبل إقلاعها، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال الجيش الهولندي، في تغريدة، إن قائد الطائرة من طراز إف-16 نجا باستخدامه آلية قذف مقعده. ولم يعرف بعد سبب الحادث.



وأشار شهود عيان إلى أن المقاتلة كانت مشتعلة عندما اصطدمت بالمبنى قبل فترة قصيرة من إقلاعها.

ولكن وفقا للقوات الجوية "لم يكن هناك حريق أو انفجار".

يشار إلى أن الطائرة هى مقاتلة بلجيكية، متواجدة في مطار ليوواردين العسكري. وكان من المقرر أن يتم نقلها لقاعدة عسكرية أخرى في هولندا اليوم.