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دولة الإمارات تقدم 15,3 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 15,3 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 81,142 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك  يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 15,362,342 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 155.33 جرعة لكل 100 شخص.

 

بحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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