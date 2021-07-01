السيسي يهنئ الشعب الصيني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي.. ويؤكد: مصر أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين

الشارقة - اميمة ياسر -

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب الصيني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، قائلًا إن الحزب تمكّن من قيادة الصين ليُحقق معجزة اقتصادية وأمّن له الاستقلال التام، وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة اليوم الخميس، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أن الحزب حقق مُعجزة اقتصادية، ووضع الصين بين مصاف الدول الكبرى.

وأكد أن الصين تستلهم من تاريخها قوة دافعة نحو الحداثة، وأن قصة الصين باتت قصة نجاح ملهمة يسعى الكثيرون إلى دراستها والاستفادة منها.

قال رئيس الجمهورية إن أزمة جائحة كورونا أثبتت أن التعاون بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل وهي عوامل هامة لاستقرار وسلامة المجتمع الدولي.

وأضاف السيسي أنه تعاهد مع الرئيس الصيني خلال لقاءات متكررة على دفع العلاقات بين البلدين، مُشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقال الرئيس، في كلمته التي بثتها شاشات التليفزيون إن الدولة المصرية أطلقت سلسلة متكاملة من المشروعات الوطنية في المجالات والقطاعات كافة.

وشدد الرئيس السيسي على تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وعلى امتداد رقعة الدولة.

وأوضح أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه الحياة، يعد خطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة في مصر لما “نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر”، مضيفًا أن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره ليثبت للعالم أن إرادته صلبة لا تلين، ولا يمكن كسرها وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل.

