شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع جديد يلزم بالإبلاغ عن الحيوان الخطر غير المرخص وحجز الضال منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلزم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 عضوا الآخرين، والمحال إلى لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية، لمناقشته، السلطة المختصة، بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال، كما يلزم بالإبلاغ عن أي حيوان خطر غير مرخص.

وتقضي المادة(8) من مشروع القانون، بأنه يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى.

وتنص المادة (9)، علي أن تقوم السلطة المختصة بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.

وتنص المادة (5)، علي أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.