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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الكويت تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عن فتح المنافذ البرية والبحرية من الساعة 12 ظهرا لغاية 12 من منتصف الليل من كل يوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، "مع انطلاق العمل في قرار السماح بعبور المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين الحدود البرية والبحرية تقرر فتح المنافذ من الساعة 12 ظهراً لغاية 12 من منتصف الليل من كل يوم مع ضرورة الالتزام بجميع الإشتراطات الصحية".