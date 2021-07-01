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دولة الكويت تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عن فتح المنافذ البرية والبحرية من الساعة 12 ظهرا لغاية 12 من منتصف الليل من كل يوم.

 

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، "مع انطلاق العمل في قرار السماح بعبور المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين الحدود البرية والبحرية تقرر فتح المنافذ من الساعة 12 ظهراً لغاية 12 من منتصف الليل من كل يوم مع ضرورة الالتزام بجميع الإشتراطات الصحية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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