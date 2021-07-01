انت الان تتابع خبر بينهم ارهابيون.. القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على 8 متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم شرطة البلدة نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في مناطق مختلفة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (٨) متهمين بمواد قانونية متنوعة".
واضاف البيان، ان "من بينهم المتهمين، متهم بقضايا الارهاب ومتهم بالقتل العمد وقضايا اخرى وفق احكام مختلفة".
وأشار الى "ايداعهم التوقيف تمهيداً لاحالتهم الى القضاء".
واضاف البيان، ان "من بينهم المتهمين، متهم بقضايا الارهاب ومتهم بالقتل العمد وقضايا اخرى وفق احكام مختلفة".
وأشار الى "ايداعهم التوقيف تمهيداً لاحالتهم الى القضاء".