بينهم ارهابيون.. القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم شرطة البلدة نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في مناطق مختلفة ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (٨) متهمين بمواد قانونية متنوعة".واضاف البيان، ان "من بينهم المتهمين، متهم بقضايا الارهاب ومتهم بالقتل العمد وقضايا اخرى وفق احكام مختلفة".

وأشار الى "ايداعهم التوقيف تمهيداً لاحالتهم الى القضاء".

